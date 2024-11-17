بمناسبة ذكرى وفاته، عثمان الشبراوي يزين خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة الصافات 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى القمر والبروج 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة الحج

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة إبراهيم 15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن عوض وما تيسر من سورة فاطر 15ق

03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة غافر(بمناسبة ذكراه) 30ق

45: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الرؤوف شلبى وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الناصر حرك وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

20: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي وما تيسر من سورة آل عمران 19ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 14:42

مصحف مجود للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى من سورة النمل 29 ق



17:03( قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة ا 30ق

18:23( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف 30ق

19:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوي وما تيسر من سور الفجر- البلد – القارعة 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة طه 30ق

17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنبياء 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

03:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الأنفال- النصر 30ق

05:23 (بعد الفجر ) للشيخ / عبد الوارث عبد العزيز الإمام وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

05:36 (بعد الفجر ) للشيخ / فتحى العطار وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق