الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طالب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور، حيث أصاب عامل خلالها طالبا بطلق ناري بالساق نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج ما يفيد وصول المدعو أحمد م ا ع- سن 20 طالب - إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابا "طلق ناري بالساق اليمنى" ومقيم بمركز سوهاج.

بالانتقال والفحص اتهم المجنى عليه عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.  

 

تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث تحرر المحضر اللازم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اصابة طالب بطلق نارى الأسلحة النارية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج أمن سوهاج أولوية المرور مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مشاجرة بالأسلحة النارية

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

محامي كهربا يوجه رسالة لإدارة الزمالك بشأن الغرامة وتعليق قوي لعمرو أديب

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي

انفجارات عنيفة تهز العاصمة كييف (فيديو)

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

نجم الزمالك يتلقى عروضا احترافية من فرنسا والإمارات

طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه

منوعات

المزيد

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads