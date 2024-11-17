إصابة طالب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج
شهد مركز سوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور، حيث أصاب عامل خلالها طالبا بطلق ناري بالساق نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج ما يفيد وصول المدعو أحمد م ا ع- سن 20 طالب - إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابا "طلق ناري بالساق اليمنى" ومقيم بمركز سوهاج.
بالانتقال والفحص اتهم المجنى عليه عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.
تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث تحرر المحضر اللازم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.