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شخص يصيب شقيقه بطلق ناري أثناء العبث بسلاحه فى سوهاج

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

أصيب طالب يبلغ من العمر 14 عاما دائرة مركز طما بطلق نارى رش خرطوش، حيث تم نقله إلى المستشفى المركزي، وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وأبلغت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد رشاد معاون أول مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو عز م ع م- سن 14 طالب إلى مستشفى طما المركزي مصابًا " رش خرطوش بالذراع الأيمن "، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ومقيم بمركز طما.


التحقيقات تكشف الإصابة دون قصد للعبث بالسلاح النارى 

 وبالانتقال والتحقيقات أفاد والده المدعو  محمد ع م ح- سن 37 عامل، ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل رفقة شقيقه المدعو مصطفى م ع م- 
سن 18 عامل ومقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته " دون قصد منه " ونفى الشبهة الجنائية.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة " دون قصد منه  " تحرر المحضر وأحيل المذكور للنيابة العامة.

 

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