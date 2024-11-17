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إصابة عامل خلال مشاجرة بمركز دار السلام فى سوهاج

إصابة عامل خلال مشاجرة
إصابة عامل خلال مشاجرة فى سوهاج

أصيب عامل بجرح في الرأس آثر مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة بمركز دار السلام نقل إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج واخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة 
مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة عامل خلال مشاجرة بالشوم بمركز دار السلام 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبدالصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام بتلقى الرائد هيثم الحجيرى رئيس المباحث ما يفيد وصول  المدعو عبد الحميد ع ب ا - سن 45 عامل  الى  مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس ومقيم بمركز دا رالسلام

وبالانتقال والفحص  افادت شقيقة المصاب المدعوه  نورا سن 25 ربة منزل – ومقيمه بذات العنوان إتهمت كل من طايع ه م ه- سن 55 عامل ونجله  فراج سن 21 عامل - ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقها بالضرب " بعصا شوم "كانت بحوزة الثاني مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهره .
القوة الأمنية تضبط المتهمين والسلاح المستخدم 
تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمان والآداه المستخدمه " عصا شوم " بإرشاد الثاني  وبمواجهتهما اقرا  بإرتكابهما الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم

 

 

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