إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة في سوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة بـمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى جرجا العام للعلاج.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوقوع مشاجرة بالشوم بجرجا وإصابة خمسة أشخاص

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد صفوت رئيس مباحث قسم جرجا بوقوع مشاجرة دائرة القسم طرفيها كل من:-

طرف أول: عبد المحسن م م ج- 60 عامًا - عامل مصابًا " كدمات متفرقة بالجسم، ونجله إسلام، 25 عامًا - عامل مصابًا " جرح رضي بالذراع الأيمن، أبو الوفا ج ا هـ- 21 عامًا - عامل مصابًا " كدمات متفرقة بالجسم " – ومقيمون دائرة القسم.



وطرف ثان: "محمود م م ح- 42 عامًا - عامل مصابًا" كدمة بالذراع اليمنى، وشقيقه عارف، 37 عامًا - عامل مصابًا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " – وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة – ومقيمان دائرة القسم.

التحقيقات تكشف خلافات المصاهرة وراء المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة.



تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.