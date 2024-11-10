مصرع شخصين في حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

شهد مركز دار السلام حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص راح ضحيته شابين وإصابة شخصين آخرين حيث نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى واخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بحادث تصادم

وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيرى بوقوع حادث ين دراجة بخارية قيادة محمد ه ل ف- سن 28 مدرس ومقيم مركز طهطا وسيارة ميكروباص " قيادة عبد النعيم ح م ع سن 43 سائق - ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصطدام السيارة بالدراجة البخاريه بالمواجهه وقد نجم عن الحادث وفاة كل من قائد الدراجة البخارية ومرافقه أسامة م ا ع- سن 29 مدس ومقيم دائرة مركز طهطا وإصابة مستقلي السيارة كل من:عبد الناصر ح م ا - سن 63 عامل زراعي ومقيم دائرة المركز " إشتباه كسر بالساق باليسري " و ضيف الله ع س ع- سن 64 عامل زرعي ومقيم بناحية دائرة المركز " إشتباه كسر بالساق اليسري " وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

وخلال التحقيقات افاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما سبق حيث تحرر المحضر اللازم