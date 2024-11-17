الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

مصرع شخصين سقط عليهما حائط في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى شخصان مصرعهما إثر سقوط حائط عليهما بقطعة أرض فضاء بمركز البلينا، حيث نقلت جثمانهم إلى مستشفى برديس المركزى تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات تحرر المحضر اللازم 
 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد حسين فخرى رئيس مباحث البلينا  بسقوط حائط مشيد بالبلوك الأبيض بقطعة أرض فضاء بذات الناحية على كل من:- 
1- هاني ف د ع- سن 47 عامل 
2- حمدي ج م ف- سن 50 عامل– ومقيمان دائرة المركز أثناء جلوسهما أسفل الحائط مما أدي إلي وفاتهما وتم نقلهما لمستشفى برديس المركزي 
 

وبانتقال الجهات الأمنية لوحدة مباحث مركز شرطة البلينا أفاد كل من:- 
1- زوجة الأول  هناء ع ف ا - سن 39 ربة منزل 
2- زوجة الثاني  مديحة ح م ع- سن 41 ربة منزل ومقيمتان بذات الناحية بمضمون ما سبق  ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفتا الشبهة الجنائية

تحرر محضر بالواقعة وتقرر دفن الجثتين وكلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة 

 

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