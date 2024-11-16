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حوادث

محامي أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن الحكم الصادر ضد اللاعب

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فيتو

كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن الحكم الصادر ضد موكله يتضمن الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ومنعه من قيادة السيارة لمدة 3 سنوات.

 

مستقبل أحمد فتوح بعد حكم الحبس


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن أي جريمة سيرتكبها أحمد فتوح خلال الـ 3 سنوات سينفذ عليه الحكم بالحبس لمدة عام.

 

هل يفكر أحمد فتوح في قيادة السيارة؟

وأضاف: "القيادة بالنسبة لـ أحمد فتوح أصبحت أمرًا مستحيلا حتى بعد انتهاء القضية والتصالح مع أسرة الضحية، لأنه مر بأزمة نفسية عاصفة وكبيرة جدا الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه يحق لـ أحمد فتوح الاستئناف على الحكم بعد قراءة حيثياته.

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الحالة النفسية لـ أحمد فتوح

واختتم: "أحمد فتوح كان تعبان نفسيا وبعد انتهاء القضية، حتى بعد التصالح أحمد فتوح نفسيته تعبانه جدا، والفترة منذ الحادث كانت درسا كبيرا له".

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احمد فتوح فتوح نادي الزمالك أشرف عبد العزيز عمرو أديب

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