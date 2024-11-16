السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فيتو

قضية أحمد فتوح، علق شنودة مكارم محامي أسرة ضحية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، على حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

حق ورثة ضحية أحمد فتوح

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم” إنه بالنسبة لحق ورثة المجني عليه ضد المتهم أسدل الستار في الجلسة الماضية بعد التنازل والتصالح عن تهمة القتل الخطأ وترك الدعوى المدنية.

 

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

كواليس 4 جلسات في محاكمة أحمد فتوح، أقوال صادمة للاعب أمام هيئة المحكمة.. انقضاء دعوى القتل الخطأ بالتصالح.. ومعاقبة المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ (فيديو وصور)

إسدال الستار على قضية أحمد فتوح

وأضاف أنه تأكد التنازل لورثة المجني عليه، والتصالح مع المتهم أحمد فتوح بجلسة اليوم، بتقديم مستند موافقة المحكمة الحسبية بالإسكندرية، وفقا للتصريح للوصية بالتصالح في تهمة القتل كجناية، وذلك لإخلاء مسئولية الوصية وبالنسبة لنا الموضوع انتهى .
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قضية أحمد فتوح احمد فتوح محامي أسرة ضحية أحمد فتوح فتوح اخبار الحوادث

مواد متعلقة

بعد الحكم على فتوح، هل يمنع المحكوم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ من السفر؟

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

كواليس 4 جلسات في محاكمة أحمد فتوح، أقوال صادمة للاعب أمام هيئة المحكمة.. انقضاء دعوى القتل الخطأ بالتصالح.. ومعاقبة المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ (فيديو وصور)

بعد حبس أحمد فتوح مع وقف التنفيذ، هل يحق للاعب الاستئناف على الحكم؟

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads