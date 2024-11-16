أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه
قضية أحمد فتوح، علق شنودة مكارم محامي أسرة ضحية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، على حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
حق ورثة ضحية أحمد فتوح
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم” إنه بالنسبة لحق ورثة المجني عليه ضد المتهم أسدل الستار في الجلسة الماضية بعد التنازل والتصالح عن تهمة القتل الخطأ وترك الدعوى المدنية.
إسدال الستار على قضية أحمد فتوح
وأضاف أنه تأكد التنازل لورثة المجني عليه، والتصالح مع المتهم أحمد فتوح بجلسة اليوم، بتقديم مستند موافقة المحكمة الحسبية بالإسكندرية، وفقا للتصريح للوصية بالتصالح في تهمة القتل كجناية، وذلك لإخلاء مسئولية الوصية وبالنسبة لنا الموضوع انتهى .
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