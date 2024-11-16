الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ورشة عمل عربية أوروبية حول إعداد دراسة متكاملة لمشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر.

أقيمت ورشة العمل تحت عنوان "إعداد دراسة متكاملة لمشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر" في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي بمجال الطاقة النظيفة،تزامنًا مع الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة الـ73 للمكتب التنفيذي للمجلس وتنفيذًا لقرار الاجتماع المشترك الـ22 للجان الفنية للنقل (الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب)، الذي عقد في سبتمبر 2024.

شهدت الفعاليات الخاصة بالورشة حضور، الوزير طارق حسنى وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين رئيس الدورة ٣٧ لمجلس وزراء النقل العرب، وعبد السلام حميد وزير النقل بالجمهورية اليمنية، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله وزير النقل المكلف بجمهورية السودان،و الوزير المفوض دكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، السيد francecalberto De bari المدير العام هيئة مواني بحر تيرانة الشمالي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.، وكبار المسؤولين من وزارات النقل بالدول العربية، ورؤساء ومديري المنظمات والاتحادات العربية المعنية بالنقل واللوجستيات.

وقد تم استعراض التجارب الناجحة للدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الرائدة لكل من مصر، السعودية، موريتانيا، قطر، الإمارات، المغرب، والعراق. كما سيتم عرض رؤى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأكاديمية حول تطوير سلسلة إمداد متكاملة للهيدروجين الأخضر كخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة قطاع النقل في الدول العربية.

كما تأتي في إطار التزام جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بتقديم حلول مبتكرة في مواجهة تحديات الطاقة والمناخ، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة النظيفة وخلق بيئة اقتصادية مستدامة في المنطقة العربية.