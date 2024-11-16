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خارج الحدود

عراقجي: العالم لا يثق بترامب وسلوكنا سيعتمد على السياسات الأمريكية

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، العالم لا يثق بترامب وسلوكنا سيعتمد على السياسات الأمريكية.

وقبل وقت سابق من اليوم كشفت وكالة "مهر" الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وصل إلى دمشق على رأس وفد، وأنه من المقرر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسئولين في سوريا.

 

إيران تعلن دعمها لسوريا

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب إعلان إيران دعمها لسوريا في مواجهة الهجمات "العدوانية" الإسرائيلية.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها زادت وتيرة مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. 

والأربعاء الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، طرق تهريب أسلحة، تنقل من  سوريا إلى حزب الله اللبناني، بعد ساعات من إعلان دمشق تعرض مدينة القصير الحدودية لعدوان إسرائيلي، بحسب وكالة "رويترز".

وتقول إسرائيل إنها تنفذ مثل هذه الضربات، للحد من نقل الأسلحة من  إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.

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