الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

ليفربول يُحدد بديل أرنولد، تعرف على التفاصيل

أرنولد
أرنولد

 كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول استقرت على بديل ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول بالريدز، في حالة رحيله إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، أن ألكسندر أرنولد أثار اهتمام ريال مدريد، مما يعني أن ليفربول سيحتاج إلى استبداله بلاعب من نفس الطراز، في حين يقدم جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، مجموعة مهارات مختلفة، إلا أنه يمتلك سمات متميزة بفضل سرعته وذكائه الهجومي والمراوغة.

 

وتدرج فريمبونج في صفوف مانشستر سيتي قبل أن يوقع مع سيلتيك في عام 2019 وبعدها انتقل إلى بايرن ليفركوزن، وتردد مؤخرًا أن بيب جوارديولا حريص على إعادته إلى الاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن المبلغ المطلوب لتفعيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج غير واضح، لكن التقارير تزعم أن عرضًا بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا سيسمح لليفربول بفتح محادثات مع اللاعب.

 

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ليفربول أرنولد ريال مدريد

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