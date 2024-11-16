أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو)

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلم ابنته زينة “مين يصدق” في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تصريحات أشرف عبد الباقي

وقال أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع "ڤيتو “: ”إنه يشعر وكأن ابنته في امتحان وأضاف أشرف أنه يشارك بالفيلم بدور صغير قائلا: أنا عامل مشهدين ولكن الأساس للفنان يوسف عمر وجايدا.



تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.