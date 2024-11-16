ساخرون.. غراب البين يكتب: البنى آدمين دايمًا محتارين

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت فوق سور البلكونة بتاعة شقة الواد محروس بتاع الطعمية، وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت صوت محمود الطعمجى يأتى من أسفل المنزل، يقول لصاحب العمارة: هو إنت لما أبويا استأجر الشقة من أبوك منذ حوالى 40 سنة مش دفعلك خلو رجل 100 جنيه؟!

أهو المائة جنيه دى بقا كانت ساعتها بتشترى 200 جرام ذهب.. والـ 200 جرام ذهب حاليًا بمليون جنيه.. وشوف بقا حضرتك إحنا دافعين إيجارات خلال السنين اللى فاتت بكم جرام ذهب سواء لأبوك أو لحضرتك من بعد أبوك هتلاقى نفسك واخد منى ملايين متلتلة.. جاى النهارده تقولى إنى ساكن بملاليم وعايز تزود الإيجار 200 جنيه مرة واحدة؟!

طبعًا صاحب العمارة مش عاجبه الكلام فرد عليه قائلا: انت أصلا المفروض تمشى من الشقة لأن والدى أجرها لوالدك وليس لك.. وطالما والدك توفاه الله فخلاص ملكش حق تقعد فى أمها.. يا إما تسمع الكلام وتزود الإيجار لمائتى جنيه بدلًا من العشرين جنيه الملعونة بتاعتك دى..

وهنا أدركت إن الليلة دى مفيهاش نوم أصلا.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى: قاق قاق، فراح الإثنان يهشوننى ويقولون لى غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين؟!

دا أنتم بتأكلوا فى بعض وماحدش منكم طايق التانى ونفسكم تخلصوا من بعض.. مش كفاية إنكم مش عارفين تحلوا مشكلة بقالكم 20 سنة بتتكلموا فيها؟! ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم مش عارفين يستوعبوا بعض.. طب لما أشوفكم هتعملوا إيه بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير!