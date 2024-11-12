الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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سياسة

طلب إحاطة بشأن انتشار حقن الخلطة السحرية لعلاج البرد وبيعها في الصيدليات

حقن، فيتو
حقن، فيتو

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بخصوص إنتشار حقن البرد ١x٣ المسماة الخلطة السحرية وانتشارها وبيعها في الصيدليات.

تدني مستوى الصحة وانتشار الجهل


قالت النائبة: يؤسفني أننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وانتشار الجهل والإهمال مع إنتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر سواء في الريف أو في الحضر، وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣  المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقن أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.  


وأضافت: كل ما يحدث تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة، التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسؤولين الذين سمحوا إلى وصول هذه الحقن إلى المواطنين.

وطالبت الجزار بنزول حملات تفتيشية فورًا من وزارة الصحة على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3، ومعاقبة المسؤول جنائيا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات.

الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها


كما طالبت بالتحقيق في تلك الوقائع  ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن  وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها.

واختتمت الجزار مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار ومناقشته عما يحدث من أخطار تهدد صحة وحياة المصريين وانعدام رقابة الوزارة على الصيدليات.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصرى الديمقراطى الاجتماعى حملات تفتيشية سميرة الجزار عضو مجلس النواب مرضى الحساسية وزارة الصحة نزلات البرد

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