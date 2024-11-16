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رياضة

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

خالد عبد الفتاح ومروان
خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

علق نادي بيراميدز على اعتذار خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي لجماهير الأحمر، بعد ما هنأ مروان حمدي لاعب السماوي بيوم ميلاده.

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة رفقة مروان حمدي لتهنئته بعيد ميلاده، مما أثار غضب جماهير الأهلي قبل أن يعتذر لهم في بيان رسمي.

 الصورة التي ظهرت على حساب خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي، في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز للموسم الماضي.

بيراميدز يسخر من اعتذار خالد عبد الفتاح لجماهير الأهلي 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر فيس بوك صورة لمروان حمدي ووضعت "ايموشن" عفريت لتسخر من بيان النادي الأهلي الذي تضمن اعتذار خالد عبد الفتاح بسبب تهنئة مروان حمدي بيوم ميلاده.

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي 

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

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خالد عبد الفتاح مروان حمدى خالد عبد الفتاح ومروان حمدي الأهلي بيراميدز

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