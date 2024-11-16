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ثقافة وفنون

محمد رياض: دعم القضية الفلسطينية لقطة مضيئة بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

محمد رياض من مهرجان
محمد رياض من مهرجان القاهرة

حرص الفنان محمد رياض على حضور عرض النسخة المرممة من فيلم قشر البندق لزوجته رانيا محمود ياسين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الـ45.

وقال محمد رياض خلال لقائه مع ڤيتو إنه مؤيد  لفكرة ترميم الأفلام لأن هذه الفكرة تعطي للأفلام حقها  معربا عن سعادته بعرض  النسخة المرممة  من فيلم قشر البندق، مضيفا  أن الترميم عمل وطني وأتمنى أن يكون في  كل حاجة لأنه دا تاريخ أمة وشعب.

 

وأكد رياض  أن مهرجان القاهرة السينمائي اهتم بالقضية الفلسطينية وهذا موقف مشرف  متمنيا أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية  وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم  مشيرا إلى أن  مصر طول عمرها مساندة للشعوب العربية.

 

وأكد محمد رياض أنه يواصل تحضير مسلسل قاع الحجر 2 استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدا أن هذا الجزء مختلف عن الجزء الأول، ويحمل مفاجآت عديدة، مشيرا إلى أنه يبدأ تصويره الأسبوع المقبل.

محمد رياض مهرجان القاهرة مسلسل لقع الحجر ترميم الأفلام اخبار الفن

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