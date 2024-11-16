توافد صناع "نوارعشية" على عرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

توافد صناع الفيلم التونسي، نوار عشية، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرصت الفنانة هند عاكف على التواجد لحضور الفيلم، مرتدية ملابس تحمل ألوان الكوفية الفلسطينية.

فيلم نوار عشية، من إخراج خديجة لمكشر، وتدور أحداث العمل حول دجو مدير صالة ملاكمة في حل هلال قرب تونس، ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة ويعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية.

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".