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العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالبحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة

 شهدت قرية قليشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر، ملقاة بجوار السكة الحديد، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لسرعة كشف غموض، العثور على جثة الشاب.

الجثة بها عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود،  يفيد بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بقرية قليشان، التابعة لذات المركز، ويوجد بها عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.  

 

تشكيل فريق بحث  لسرعة كشف غموض الواقعة

 تبين أن الجثة لشخص يدعى حمادة.س.م، 33 عاما، مقيم مركز أبو حمص، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

 

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