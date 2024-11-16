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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة، أبطال "نوارعشية"يكشفون كواليس التحضيرات ومشاهد العمل (فيديو)

مخرجة فيلم نوار عشية
مخرجة فيلم نوار عشية

يشارك فيلم نوارعشية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية للمرة الأولي.

أبطال فيلم نوار عشية

 

 

وكشف  الممثل التونسي يونس الفارحي  خلال لقائه مع ڤيتو  تفاصيل وتحضيرات مشاهد الفيلم قائلا: الشيء الذي حمسني للفيلم هو منتج الفيلم الذي  كان يعمل مساعد مخرج منذ 21 عاما، وبعد 20 عاما ظهر فيلم نوار عشية إلي النور ولم تكن هناك  مشكلات واجهتنا.

 

 

وعن كواليس العمل قال ؛" الكواليس كانت ممتعة، وصورنا جزءا كبيرا من الفيلم بالبحر، وكانت هناك أمواج كثيرة، وهذه  المشاهد واجهنا فيها صعوبة كبيرة.

 

 

ومن جانبها قالت المخرجة خديجة لمكشر خلال لقائها مع ڤيتو: انتهينا من تصوير وتحضيرات فيلم نوار عشية في  خمسة أسابيع  وكانت معظم المشاهد في البحر وأحد أحياء تونس، وواجهنا تحديات في هذه العمل ومن أهمها المتعلقة بالتمويل والنواحي  المادية لأن هذا الفيلم معمول بالقلب 

 

 

فيلم نوار عشية، من إخراج خديجة  لمكشر، وتدور أحداث العمل  حول دجومدير صالة ملاكمة في حل هلال قرب تونس

ويبحث عن بطل يتدرب في صالته القديمة ويعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية.

 

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