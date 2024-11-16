السبت 16 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على أعداد ركاب الخط الأول للمترو خلال الـ24 ساعة الماضية

مترو
مترو
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ارتفعت أعداد ركاب الخط الأول لمترو الأنفاق “خط المرج حلوان” عن باقي خطوط المترو فى أعداد الركاب المنقولة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل الخط الأول للمترو مليونا و450 ألف راكب على مدار الساعة، وفى المدة نفسها، نقل الخط الثانى “شبرا الخيمة/ المنيب” مليونا و100 ألف راكب. 

 

انتظام حركة المترو

وشهدت حركة المترو انسيابا وانتظاما كبيرين طوال اليوم بالتزامن مع الرقابة المشددة من إدارة المترو على مستوى الخدمات المقدمة.

 

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الخط الاول لمترو الانفاق الخط الأول للمترو مترو الخط الاول مترو الأنفاق شبرا الخيمة

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