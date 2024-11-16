وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان موقف عدد من الملفات المشتركة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لاستعراض موقف عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع الإسكان والمرافق.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، والمهندس عادل النجار، أنه يتم التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، بشأن المشروعات التى تخدم سكان المحافظة، حيث يجرى تنفيذ عدد من محاور الطرق من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المختلفة بالمدن الجديدة بنطاق محافظة الجيزة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقف تنفيذ مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.