بعد الحكم على فتوح، هل يمنع المحكوم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ من السفر؟

أثار الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم أحمد فتوح، القاضي بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادته وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، تساؤلات عديدة حول مدى أحقية اللاعب للسفر خارج مصر بعد الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبدالله محمد المحامي: لا يجوز منع المتهم من السفر في حالة الحكم عليه بإيقاف العقوبة لأن القانون حدد حالات المنع من السفر على سبيل الحصر وفقًا لنص المادة "155" من القانون المصري.

وأوضح ان المادة تحدد من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

استئناف الحكم.. الحق في إعادة النظر

وأكد الخبير القانوني شعبان سعيد، أن اللاعب يحق له استئناف الحكم الصادر بحبسه مع إيقاف التنفيذ، موضحا أن الاستئناف يُمكن أن يُقدّم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وفي حال تقدم اللاعب بطلب الاستئناف، سيتم إعادة إجراءات التقاضي من جديد، وستنظر المحكمة في القضية مرة أخرى لإصدار حكم جديد قد يتراوح بين تثبيت العقوبة، تخفيفها، أو حتى إصدار حكم بالبراءة.

إجراءات الاستئناف والسفر

وأشار سعيد إلى أنه في حال تم قبول الاستئناف، لا يُعتبر حضور اللاعب جلسات المحاكمة إلزاميًا، وذلك لأن الحكم الصادر مع إيقاف التنفيذ يتيح للاعب متابعة القضية دون الحاجة إلى التواجد الشخصي، كما أوضح أن منع اللاعب من السفر لا يمكن فرضه في حال كان الحكم مع إيقاف التنفيذ، حيث تظل الإجراءات القضائية مفتوحة حتى يتم البت في الاستئناف.

الحكم النهائي: مهل قانونية ودلالات

وشدد الخبير القانوني أنه في حال لم يتم الاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية (10 أيام)، يصبح الحكم واجب النفاذ بحسب المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعني أن اللاعب سيُضطر لتنفيذ العقوبة كما هي، بما في ذلك الغرامة المالية، وعقوبة إيقاف رخصة القيادة، إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة.

ماذا يعني وقف تنفيذ عقوبة الحبس؟

وقال الخبير القانوني فهد مرزوق: إن "إيقاف التنفيذ" يعني أن القاضي قرر تعليق تنفيذ العقوبة التي فرضها على الجاني لمدة محددة". وأضاف مرزوق أن إيقاف التنفيذ عادةً ما يتم في الجرائم التي يحكم فيها بالحبس لمدة عام أو أكثر، مشيرًا إلى أن مدة إيقاف التنفيذ قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للقانون.

وأوضح مرزوق أن "إيقاف التنفيذ" لا يعني براءة المتهم، بل يُعد إقرارًا بارتكاب الجريمة ولكن مع تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة اعتبارات، مثل سلوك المتهم، ماضيه، أو ظروف ارتكاب الجريمة.

وأكد أنه إذا لم يرتكب المتهم أي جريمة خلال مدة الإيقاف، سيتم إعفاؤه من تنفيذ العقوبة، ويُعتبر الحكم وكأنه لم يكن.

وفي حال ارتكب المتهم أي جريمة خلال هذه المدة، يتم إلغاء إيقاف التنفيذ ويتم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا للمادة 56 من القانون.

وأضاف مرزوق أن حكم إيقاف التنفيذ يُعد بمثابة فرصة للمتهم لإصلاح سلوكه، وإذا مرّت مدة إيقاف التنفيذ دون أي تجاوزات قانونية، يتم شطب الجريمة من سجل الشخص الجنائي، وتُعتبر صحيفة السوابق خالية كما لو لم تكن الجريمة قد ارتكبت.

الاتهامات الموجه لـ أحمد فتوح في أمر الإحالة

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.