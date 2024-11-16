ماس كهربائي السبب، الحماية المدنية تسيطر على حريق مركب في الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة في السيطرة على حريق هائل اندلع في مركب نيلية «دهبية» خالية من السائحين بالبر الغربي في نجع الجسر بقرية الضبعية بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

حريق مركب الأقصر



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي «دهبية» مكون من طابقين، خال من السياح، بأحد المراسي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.



وعزز مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، ودفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء، فيما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة.

سبب الحريق



وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بسبب «أباجورة» كما أن المركب النيلي العائمة خالية من السائحين، وتجري بها عمليات تجديد وإنشاء، ولم يسفر الحادث وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

جري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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