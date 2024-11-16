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بداية جديدة، نائب محافظ الأقصر يشارك في ندوة العدالة الذكية (صور)

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر يشارك في ندوة العدالة الذكية

حرص الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، على المشاركة في الندوة التي أقيمت في محكمة الأقصر حول دور وزارتي العدل والاتصالات في تحقيق العدالة الذكية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

محكمة الأقصر 

عقدت الندوة بحضور المستشار عبد الرحيم أحمد عبد المالك، رئيس محكمة الاستئناف بالأقصر، والدكتور محمود علام وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا، والدكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بالجامعة ومسئولي وزارات الاتصالات والأوقاف والثقافة.

تناولت المحاضرة الحديث عن العدالة الذكية؛ الجانب التقني والجانب الاجتماعي، حيث أكد نائب المحافظ على أهمية مثل هذه الندوات التوعوية التي تقدمها المحكمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية.

وحاضرت في الندوة الدكتورة أماني أشرف المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، التي شرحت ماهية العدالة الذكية؛ وأهميتها وكيفية تحقيقها.

 

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