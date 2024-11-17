الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي"

الفنان محمد رجب،
الفنان محمد رجب، فيتو

يشارك الفنان محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ويجسد محمود قابيل شخصية رجل أعمال يتعرف على محمد رجب ضمن أحداث العمل، بينما يبدأ محمد رجب في رسم خطة للنصب عليه ضمن أحداث العمل.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانة دانا حلب والفنانة آيتن عامر لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل؛ مما يجعلهما تدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

 

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