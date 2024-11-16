السبت 16 نوفمبر 2024
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع مدينة طهطا

نائب رئيس مدينة طهطا
نائب رئيس مدينة طهطا وحملة لرفع الإشغالات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات وإعادة انضباط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.

 

وتمت الحملة بناءً على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف وائل أبو عليو نائب رئيس المدينة وأحمد حسن عبد الحفيظ مدير المتابعة وأحمد فرغلى مدير الشؤون الإدارية وأعضاء التفتيش المالى والإداري والمتابعة والشؤون الإدارية مسؤولي الإشغالات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الحملة تتمكن من رفع العديد من الإشغالات والمخالفات 

 

وتم خلال الحملة رفع عدد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة بالميادين والشوارع المختلفة بمدينة طهطا وساحل طهطا، وجارٍ العمل والمتابعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات.

 

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