تحرير 12 محضرا خلال حملة على بائعي اللحوم في طهطا بسوهاج

قامت اليوم الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز وبإشراف ومتابعة المحاسب أحمد محمود وأحمد يونس نواب المجلس وبمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين بحملة مكبرة على بائعى اللحوم، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وصلاحية اللحوم.

الحملة تستهدف محلات الجزارة وتحرر عدد ١٢ محضرا متنوعا

وأسفرت الحملة اليوم عن تحرير 12 محضرا كالآتى: 4 محاضر عدم إعلان أسعار و4 محاضر عدم وضع شاش نظافة و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى عدد من محاضر البيئة كاستعمال المياه بطرق غير قانونية

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ وذلك فى إطار ضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار ومراقبة السلع والأغذية.