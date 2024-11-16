بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام النصر الليبي

وبدأ الزمالك مباراة النصر الليبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.