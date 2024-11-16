حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سفلاق بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين.



ضمت الحملة مرسي صابر مراد نائب المركز مسئول الازالات وحسام امين رئيس قرية سفلاق وموظفي المتابعة الميدانية والشئون القانونية والأملاك.

الحملة تتمكن من إزالة قواعد وسملات لحالة بناء على أرض زراعية فى المهد

تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة بناء قواعد وسملات علي أراض زراعية بسفلاق، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنفيذا لأحكام القانون حيال المخالفات مع استكمال الأعمال بباقي القطاعات تباعًا.

الحملات طبقا لتوجيهات المحافظ وتعليمات الوزارة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن ازالة أى تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

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