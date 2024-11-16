السبت 16 نوفمبر 2024
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محافظات

اندلاع حريق في مركب نيلية بالأقصر دون إصابات

أثناء الحريق
أثناء الحريق

وقع حريق هائل في مركب  نيلية خالية من السائحين بالبر الغربي ناحية الضبعية في نجع الجسر بمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية بين أطقم المركب النيلية.

حريق مركب نيلية في الأقصر 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلية خالي من السياح، بأحد المراسي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.


وعزز مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة ودفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات اطفاء، وجاري إخماد النيران، فيما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة.


وأفادت المعلومات الأولية أن المركب النيلية العائمة خالية من السائحين وتجري بها عمليات تجديد وانشاء، ولم يسفر الحادث وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وجاري تكثيف التحريات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.


جاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريق مركب الأقصر 
حريق مركب الأقصر 

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