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ثقافة وفنون

25 مليون جنيه إجمالي إيرادات الهوى سلطان بعد 10 أيام من عرضه

فيلم الهوى سلطان
فيلم الهوى سلطان

حقق فيلم الهوى سلطان الذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود إيرادات بلغت 25 مليون جنيه خلال 10 أيام منذ أن تم طرحه بدور العرض السينمائية، وحقق ليلة أمس ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.


فيلم الهوى سلطان 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث الفيلم الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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