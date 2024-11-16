إحالة 33 معلما في مدرسة مشطا التجارية بسوهاج للتحقيق
أحال هاني الجيلانى مدير الإدارة التعليمية بطما في سوهاج خلال جولته بالفترة المسائية، برفقة الدكتور شحاتة أحمد مدير إدارة المتابعة ومحمد خضر مدير إدارة التعليم الابتدائي 33 معلما في مدرسة مشطا الثانوية التجارية الفترة الثانية للتحقيقات، لعدم تواجدهم بموقع عملهم أثناء تفقد المدرسة وسير العملية التعليمية.
مدير تعليم طما: سبب الإحالة للتحقيقات هو تغيبهم عن العمل
وأوضح مدير الإدارة التعليمية بطما أن سبب إحالة المعلمين للتحقيقات، هو عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وتغيبهم خلال مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالفترة المسائية، حيث لم يجد سوى مدرسين اثنين فقط من إجمالى المدرسين العاملين بالمدرسة، والذين يتخطى عددهم 35 مدرسا.
وجاء ذلك بناءً على توجيهات الوزارة وتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل جولات تفقدية من أجل انضباط العملية التعليمية والوقوف على أى مشاكل والعمل على حلها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.