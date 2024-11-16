السبت 16 نوفمبر 2024
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إحالة 33 معلما في مدرسة مشطا التجارية بسوهاج للتحقيق

مدير تعليم طما يحيل
مدير تعليم طما يحيل عاملين مدرسة للتحقيقات

أحال هاني الجيلانى مدير الإدارة التعليمية بطما في سوهاج خلال جولته بالفترة المسائية، برفقة الدكتور شحاتة أحمد مدير إدارة المتابعة ومحمد خضر مدير إدارة التعليم الابتدائي 33 معلما في مدرسة مشطا الثانوية التجارية الفترة الثانية للتحقيقات، لعدم تواجدهم بموقع عملهم أثناء تفقد المدرسة وسير العملية التعليمية. 

مدير تعليم طما: سبب الإحالة للتحقيقات هو تغيبهم عن العمل 

وأوضح مدير الإدارة التعليمية بطما أن سبب إحالة المعلمين للتحقيقات، هو عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وتغيبهم خلال مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالفترة المسائية، حيث لم يجد سوى مدرسين اثنين فقط من إجمالى المدرسين العاملين بالمدرسة، والذين يتخطى عددهم 35 مدرسا.  

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الوزارة وتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل جولات تفقدية من أجل انضباط العملية التعليمية والوقوف على أى مشاكل والعمل على حلها. 

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