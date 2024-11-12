وزير الرياضة يكرم وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ لجهوده (صور)

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمركز الابتكار الشبابي والتعليم المدني بالجزيرة، تقديرًا للجهود المبذولة من قبل المديرية والتي لمسها في زيارته الأخيرة لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة وكذا افتتاح مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب كفر الشيخ.

كما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من الكيانات الشبابية المرشحة للانضمام لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ومجلس أمناء الاتحاد، ومجلس إدارة الاتحاد.

وقد شهدت زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاء خاص باللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، صباح الخميس الماضي بديوان عام المحافظة وعقد كلاهما اجتماعًا موسعًا بالسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،‏ لمناقشة عددًا من الملفات الرياضية، ودعم وتنمية الأنشطة الرياضية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما شهدت جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، حضوره ومحافظ كفر الشيخ بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وقيادات المديرية اللقاء الحواري بالشباب بقاعة المركز الثقافي في ضيافة الدكتور أحمد الشهاوي مدير المركز الثقافي بالمحافظة بتمثيل من الكيانات الشبابية وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ ومشروع شباب يدير شباب.

وفي كلمته ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جهود مديرية الشباب والرياضة عقب متابعته عرض إنجازات المديرية فى مستهل اللقاء الحوارى، موجهًا الشكر للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة والنتائج المتميزة التي ذكرها العرض التقديمي عن إنجازات الفرق الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بالإضافة إلى مشروعات الطرح الاستثماري والطفرة الإنشائية بالمحافظة بالإضافة إلى إهتمامه بملف الكيانات الشبابية.

كما شملت الزيارة افتتاح نادي الرياض الرياضي والملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي، افتتاح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم ومعرض منتجات الهوايات الإنتاجية بوحدة التوجيه والتأهيل المهني الخاص بكليم اليدوي للنشء ومعرض الفنون التراثية للنشء وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بتميز الأعمال اليدوية والكليم اليدوى وقرر محافظ كفر الشيخ فتح أماكن لعرض المنتجات بالمجان إحتفاءً بتميزها وتشجيعًا للنشء والحرف اليدوية والتراثية.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ المقر الإدارى لمركز شباب الثمانين بالحامول ووضع حجر الأساس لنادى المركزية وكما قام كليهما والوفد المرافق بافتتاح حمام السباحة والقاعة الملكية للأفراح والملعب الخماسي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب فوة، وتوجها إلى افتتاح حمام السباحة "مشروع الطرح الاستثماري" بمركز شباب قلين والملعب الخماسي المنجل نجيل صناعى بالمركز في ختام زيارته للمحافظة على وعد بزيارة قريبة للمحافظة بدعوة كريمة من اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.