أستاذة علوم سياسية تكشف تداعيات قرار الصومال باستبعاد القوات الإثيوبية من لجنة الاتحاد الأفريقى

قالت الدكتورة سالي توفيق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا: إن تصريحات إثيوبيا الأخيرة جاءت ردا على قرار الصومال باستبعاد قوات الجيش الإثيوبي من التواجد على أراضيها، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية المقرّرة في 2025.

فصل جديد في علاقات البلدين

وأكدت د. سالي توفيق، فى تصريح لـ “فيتو”، أن هناك فصلا جديدا في علاقات البلدين التي تشهد خلافات، منذ توقيع أديس أبابا مذكرةَ تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بداية 2024، وسط دعوة حديثة من مقديشو لأديس أبابا للعودة إلى إجراء محادثات بنّاءة بشأن القضايا العالقة.



تداعيات الاستبعاد الصومالى للقوات الإثيوبية

وأشارت إلى أن الاستبعاد الصومالي للقوات الإثيوبية سيقود لمسارَين؛ أولهما: يرفع منسوب التوتر المتصاعد بين البلدين منذ مذكرة الإقليم الانفصالي، والثاني أنه سيكون ورقة ضغط صومالية على أديس أبابا للتراجع عن تلك المذكرة، وبدء علاقات مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.



وقرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، اعتبارًا من يناير 2025، وتستمر حتى عام 2029.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت أن جهودها لإضعاف حركة الشباب ستستمر بأي طريقة ممكنة لضمان عدم تشكيل المجموعة تهديدا للأمن القومي، وأن الانتصارات التي تحققت حتى الآن لن تتراجع.

وسلط السفير نبيات جيتاشو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الضوء على الدور المحوري لإثيوبيا في الحد من تهديد حركة الشباب للمنطقة.

وقال المتحدث الإثيوبي: إن “حركة الشباب ستظل مصدر قلق لأمننا القومي، وستستمر الجهود لمواجهتها في جميع الظروف لمنعها من أن تصبح تهديدا أو السماح لأي موطئ قدم بالظهور مرة أخرى”.

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