أيمن سلامة: قرار الجمعية العامة بدعم حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره، أهم آراء محكمة العدل

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه ودولته باعتباره حقا غير قابل للنقصان، يضاف للرأي الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بخصوص تداعيات الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، والذي أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من هذه الأراضى فى أقرب وقت ممكن، وضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره.



الرأي الاستشاري الذى صدر هذا العام يعد أهم الآراء التى صدرت عن محكمة العدل

وأكد سلامة فى تصريح لـ “فيتو”، أن الرأي الاستشارى الذى صدر هذا العام، يعد أهم الآراء التى صدرت عن محكمة العدل الدولية فى تاريخها بعد الرأي الاستشارى الذى صدر عام 1971 بشأن ضرورة انسحاب جنوب أفريقيا من ناميبيا وتقرير الشعب الناميبى لمصيره، وبعدها شاركت مصر ودول أفريقية أخرى بجهود سياسية ودبلوماسية من أجل تنفيذ ذلك القرار.

حق الشعوب فى تقرير مصيرها لا يسقط بالتقادم

وواصل الدكتور أيمن سلامة حديثه، قائلا: بالفعل فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا، ولأول مرة يُعلن استقلال ناميبيا وتصبح دولة عضوا بالأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الدولية، خاصة أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز التنازل عنه أو تجزئته.

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقًّا غير قابل للتصرف.

