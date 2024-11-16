تجديد حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة بدوران شبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.



بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.