السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يكلف بإعداد خريطة معلوماتية تفاعلية لرصد التلوث البيئي

محافظ سوهاج يكلف
محافظ سوهاج يكلف بإعداد خريطة معلوماتية تفاعلية لرصد التلوث

 في إطار جهود محافظة سوهاج لتحسين جودة البيئة ومواجهة التحديات البيئية، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة لمواجهة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية والمنزلية، وغيرها من ملوثات البيئة، فقد أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد خريطة معلوماتية تفاعلية تحدد بؤر التلوث البيئي والانبعاثات الضارة بدائرة المحافظة، على أن تكون اللجنة برئاسة مدير المكتب الفني بالمحافظة، وعضوية عدد من المختصين في هذا المجال.


المحافظ يوضح الخريطة التفاعلية 

 وقد أوضح المحافظ أن الخريطة التفاعلية ستضمن تحديد مواقع التلوث وإجراءات التعامل الفورية معها، إلى جانب وسائل تغذية الخريطة بالبيانات بصورة فورية، وربط الخريطة بغرفة الأزمات بالمحافظة لتعزيز كفاءة الاستجابة السريعة للأزمات البيئية.


اللواء عبدالفتاح سراج هذه الخطوة تتضمن استراتيجية التنمية المستدامة 

 وأكد محافظ سوهاج أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الخريطة تعد من الأدوات الحديثة التي تسعى المحافظة إلى تبنيها لمواجهة التحديات البيئية ورصد مصادر التلوث بفعالية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة، والتأكيد على أنها تأتي ضمن خطوات المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، باعتبار البيئة النظيفة محور أساسي في هذا الإطار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراتيجية التنمية المستدامة الانبعاثات الضارة التنمية المستدامة التحديات البيئية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحسين جودة الحياة حرق المخلفات الزراعية مواجهة التحديات البيئية

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads