السبت 16 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج: إزالة 96 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

إزالة 96 حالة تعد
إزالة 96 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 96 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات وحتى الآن.


محافظ سوهاج إزالة ٩٦ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية 
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 56 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 1495 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1 فدان و10 قراريط.


محافظ سوهاج يشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة 
وشدد سراج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بمداومة المرور الميداني للتأكد من عدم عودة المخالفات، واستغلال البعض لأيام الإجازات والراحات للشروع في البناء المخالف، وحصر تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات ضدها، وضد المقصرين في الوحدات المحلية.

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