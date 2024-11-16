نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات "ظواهر" للتوعية بمخاطر سرعة الموتوسيكلات (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، صباح اليوم السبت، تدشين أعمال الحملة التوعوية لمبادرة ظواهر للحد من السلبيات في المجتمع من بينها ظاهرة حوادث الموتوسيكلات جراء السرعة الزائدة، وذلك بكورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان الأبروتيل وميدان صلاح الدين، بمشاركة 100 شاب وفتاة.

مبادرة ظواهر

وقام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ، بتوزيع البروشورات التي تضم نصائح توعوية لحوادث الدراجات النارية تحت شعار «السرعة قد توصلك أسرع.. لكن القيادة الآمنة توصلك بسلام» على قائدي السيارات والموتوسيكلات، كما وزع عليهم ميداليات خشبة لعين حورس كهدايا تذكارية، وأبدى عدد كبير من أبناء الأقصر الإعجاب بالمبادرة.

حوادث الموتوسيكلات

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن مبادرة ظواهر للحد والقضاء على السلوكيات السلبية في المجتمع تواصل فعالياتها اليوم السبت من خلال حملات كبرى بالشوارع الميادين العامة بمدينة الأقصر، ومن المقرر تعميم الحملات في باقي المراكز والمدن، وناشد قائدي المركبات والدرجات النارية بتوخي الحذر فالتأني يقود الوصول الآمن حفاظًا على الأرواح البشرية.

ورافق نائب محافظ الأقصر أثناء فعاليات مبادرة ظواهر، كلا من اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والقس أرمانيوس فريد راعي كنيسة العذراء مريم بالأقصر، والدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس محسن ميجر، وعددا من رجال الأمن والمرور، بمشاركة 100 شاب وفتاة.

أهداف مبادرة ظواهر

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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