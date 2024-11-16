تعزيز الصحة النفسية للشباب، مائدة مستديرة بحزب العدل اليوم
ينظم حزب العدل مائدة مستديرة، تحت عنوان "تعزيز الصحة النفسية للشباب من مواجهة التحديات إلى تحقيق الذات" فى السادسة من مساء اليوم، بمقر الحزب المركزي.
وأعلن الكاتب الصحفى معتز الشناوى المتحدث الرسمى للحزب، أن المائدة تأتى فى إطار عمل الوحدات السياسية المتخصصة التابعة للمكتب السياسي للحزب، بالتعاون مع بعض الأمانات النوعية بالأمانة العامة.
المشاركون بالمائدة المستديرة لحزب العدل
وكشف الشناوى يشارك فى المائدة عدد من الخبراء والمتخصصين من خارج الحزب، ويحضرها النائب أحمد القناوي الأمين العام وعبد العزيز الشناوى رئيس المكتب السياسي وأحمد صبره أمين سر المكتب السياسي، وعلى مهران أمين الشباب والعديد من القيادات الشبابية بحزب العدل.
محاور المائدة المستديرة لحزب العدل
وتستهدف المائدة مناقشة سبل تعزيز الصحة النفسية للشباب وكيفية مواجهة التحديات وكيفية تحقيق الذات، علاوة على الخروج بتوصيات محددة لرفعها إلى كافة الجهات المعنية من خلال الهيئات الحزبية المختلفة ونواب الحزب بالبرلمان.
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