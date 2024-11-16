الزراعة: تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين بـ 69,5 ألف جنيه للطن

قال اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة إن الاتحاد بدأ في تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين بـ 69,5 ألف جنيه للطن، وذلك بعد وصولها إلى الموانئ المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية والزراعية بعد فحصها والتأكد من سلامتها قبل الدخول في مرحلة صرفها على الفلاحين وفقًا للقواعد المُلتزم بها.

تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين

وأشاد الشرقاوي بوزير الزراعة علاء فاروق الذي قام بتوفير العملة الأجنبية الضرورية من أجل التعاقد مع شحنات البطاطس القادمة إلى مصر، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب الفلاح المصري للوصول إلى أعلى إنتاجية.

وشدد على أن مصر من أكبر الدول المُصدرة لمحصول البطاطس للدول الأجنبية والعربية.

وأبدى الفلاحون ارتياحهم تجاه سرعة إجراءات تسليم التقاوي، وشددوا على سهولة التسليم، وذكروا أن الأسعار كانت وفقًا لما هو مُعلن من قبل.

وأضاف "الشرقاوي" أن الاتحاد يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار وأعلى جودة في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي_البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

وأكد أنه طبقًا لسياسة الدولة وتوجيهات الوزير نقوم بتوفير تقاوي البطاطس بأقل الأسعار وأجود الأصناف في العالم وتم طرح تقاوي البطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن للمزارعين.

الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية

وقال الشرقاوي إن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كيان غير هادف للربح ونقوم بإضافة هامش ربح إداري بسيط جدًا.

وأكد أنه تم فتح باب الحجز للمزارعين للحصول على تقاوي البطاطس بداية من يوم 28 يوليو، وكان طن التقاوي للمزارع 25 ألف جنيه، وللجمعيات الزراعية بـ30 ألف جنيه، أما بالنسبة للشركات المصدرة فكان يتم حجز الطن بـ40 ألف جنيه وهذا مقدم الحجز ويتم استكماله الباقي عند الاستلام، وتم استلام أول شحنة من تقاوي البطاطس يوم الاثنين الماضي، والكشف عليها بواسطة الحجر الزراعي والعفن البني ثم خروج شهادة بسلامة تقاوي البطاطس ثم توزيعها على المزارعين والشركات.

طرق حجز تقاوي البطاطس للمزارعين

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، طريقة حجز تقاوي البطاطس للمزارعين قائلًا: "المزارع الصغير يقوم بتقديم الحيازة الزراعية الخاصة به واستلام شحنته ويكون الحجز والاستلام من خلال المزارع نفسه ويتم تسليم الكمية المحجوزة بالضبط للمزارعين ويتم الحجز من خلال الفرع الرئيسي من القاهرة بشارع نادي الصيد بالدقي، أو الإسكندرية، أو المنوفية، أو كفر الزيات، أو القليوبية، أو طنطا وكل الاستلام يكون من شونة الإسكندرية.

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، يقوم بعمل أيام حقلية للمزارعين لارشادهم بالطريقة الصحيحة وتكريم المزارعين الذين يقومون بإتباع الإرشادات الزراعية السليمة ويزيد من إنتاجية محصوله، ونقوم بتوفير شتلات الزيتون بسعر حوالي 30 جنيهًا وتوزيعها على المزارعين الصغار بهامش ربح بسيط جدًا.

كما أن الاتحاد هذا العام سوف يقوم بتصدير الطماطم وطماطم الشيرى وفلفل الألوان، بالإضافة إلى البطاطس إلى أوروبا وروسيا