"الزراعة" تطلق حملة للتوعية بأصناف وطرق زراعة الفول

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في معهد بحوث وقاية النباتات، حملة للتوعية بطرق وأصناف أهم خطوات زراعة الفول البلدي. ويمتاز محصول الفول بكثرة الانتاج وسهولة التسويق، ويحتاج الفدان لزراعته 50 كيلوجرامًا من بذرة الفول.

طريقة الزراعة في الأراضي الطينية

يفضل الفلاحون الزراعة العفير بالأراضي الطينية والرماية، وهي زراعة البذور الجافة في الأرض بعد حرثها وهي جافة سواء على خطوط بمعدل 14 خط / قصبتين أو يكون عرض الخط 70 سم تقريبا على أن يزرع فى جور تبعد عن بعضها البعض من 25 – 30 سم، على أن يوضع بالجورة الواحدة 2 بذرة، مع الاهتمام بوضع سماد السوبر فوسفات بمعدل 150 كيلو للفدان تضاف أثناء خدمة الأرض.

- يكون الوقت من الزراعة الربيعية إلى الحصاد من 10 إلى 12 أسبوعًا.

- ‏ تكون القرون جاهزة للقطف بمجرد وصولها إلى حوالي 15-20 سم في الطول.

- ‏يمكن السماح لهم بالنمو لفترة أطول، ولكن كلما زاد حجم الحبة كلما كانت أقل استساغة في الطعم.

- ‏بمجرد أن يبدأ شكل الحبوب في الظهور من خلال الكبسولة، يمكنك الحصاد.

- ‏التحقق مرة أخرى ونقوم بالحصاد كل يومين؛ لأن الحصاد المنتظم سيجبر نباتاتك على الاستمرار في الإنتاج لمدة 6 أسابيع تقريبًا.

- ‏الحصاد من الأسفل إلى الأعلى عندما تنضج والاستمرار في الحصاد كثيرًا.

- ‏ يمكن حصاد قرون الفول بالكامل أو الانتظار حتى تنفتح الكبسولة لحصاد الناضج تمامًا بالداخل.

- ‏عند الانتهاء، نقوم بقطع السيقان للحصول على السماد وحفر الجذور مرة أخرى في التربة للاستفادة من النيتروجين الملتقط.