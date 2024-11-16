تعليم سوهاج ينظم دورة تدريبية لرفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه الدكتور أسامة مكى موجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بديوان المديرية فعاليات الدورة التدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمى اللغة الإنجليزية على مستوى المحافظة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج.

وكيل تعليم سوهاج: التدريب ضمن البرتوكول مع المركز البريطانى

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التدريب يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافي البريطاني.

ويستهدف التدريب الذى تنظمه الوزارة للعام الثالث رفع الكفاءة التدريسية واللغوية لعدد (٨٥٠) معلما ومعلمة موزعين على (٢٠) قاعة تدريبية على مستوى المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية والمواد الدراسية.