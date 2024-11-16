افتتاح وحدة عناية الأطفال بمستشفى الباجور التخصصى بـ 4 أسرة (صور)
أعلن مستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال.
العناية مكونة من 4 أسرة
وأوضح المستشفى أن وحدة العناية المركزة للأطفال بسعة 4 أسرة بتبرع كامل من المجتمع المدني وأهل الخير بالباجور.
قال المستشفى إن الوحدة مجهزة بكافة معدات العناية المركزة الحديثة من أسرة كهربائية الحركة ومونيتورات وأجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وعربة طوارئ وسرنجات كهربائية.
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