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افتتاح وحدة عناية الأطفال بمستشفى الباجور التخصصى بـ 4 أسرة (صور)

افتتاح عناية الأطفال
افتتاح عناية الأطفال بمستشفى الباجور فى المنوفية بـ 4 أسرة

أعلن مستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال.

العناية مكونة من 4 أسرة

وأوضح المستشفى أن وحدة العناية المركزة للأطفال بسعة 4 أسرة بتبرع كامل من المجتمع المدني وأهل الخير بالباجور.

قال المستشفى إن الوحدة مجهزة بكافة معدات العناية المركزة الحديثة من أسرة كهربائية الحركة ومونيتورات وأجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وعربة طوارئ وسرنجات كهربائية.

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مستشفى الباجور التخصصي محافظة المنوفية الباجور المنوفية

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