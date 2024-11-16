تأييد حكم السجن المؤبد لعاطل قتل خفيرا في مدينة بدر

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس بتأييد السجن المؤبد لعاطل متهم بقتل خفير موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر.

وجاء في امر الاحالة انه اثناء محاولة المتهم دخول الموقع الإنشائي، حراسة المجنى عليه، بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، اعترضه المجني عليه.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طعن المجني عليه بسلاح أبيض كان في حيازته قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.