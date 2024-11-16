السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد حكم السجن المؤبد لعاطل قتل خفيرا في مدينة بدر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس بتأييد السجن المؤبد لعاطل متهم بقتل خفير موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر. 

وجاء في امر الاحالة انه اثناء محاولة المتهم دخول الموقع الإنشائي، حراسة المجنى عليه، بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، اعترضه المجني عليه.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طعن المجني عليه بسلاح أبيض كان في حيازته قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة بدر النيابة العامة

مواد متعلقة

مزاح تحول لمشاجرة دامية، ضبط المتهم بقتل صديق نجله وإصابة شقيقه في أوسيم

تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقته بالأميرية

حصاد محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأييد حكم الإعدام للمتهمين بقتل شخص الأبرز

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads