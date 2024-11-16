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انخفاض في درجات الحرارة، توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع الجاري

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا  في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 - 11 - 2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وتعمل على تلطيف الأجواء نهارا.


وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجارى:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 14:12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27:30

درجة الحرارة الصغرى: 14:15

 

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