السبت 16 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات دارت فكرتها حول غدر الأصدقاء و"الحبايب"

أبطال مسلسل وتر حساس،
أبطال مسلسل وتر حساس، فيتو

تعتبر الخيانة من القضايا المثيرة، إذ تحمل في طياتها مشاعر معقدة منها الألم والغضب والخذلان، ولطالما كانت هذه “التيمة” مادة خصبة لصناع الدراما، حيث تم تقديم العديد من المسلسلات التي استلهمت أحداثها من واقع العلاقات المعقدة لتروي قصصًا جذابة على الشاشة.

ويحب الجمهور عادة متابعة المسلسلات التي تقدم فكرة الخيانة لأنها تقدم قضايا واقعية تتلامس مع مشاعر يمر بها بعض المشاهدين، أو يخشون التعرض لها. 

ويعتبر مسلسل وتر حساس أحدث الأعمال التي تدور بشكل أساسي حول فكرة الخيانة، فيقدم الخيانة بين المحبين من خلال رشيد “محمد علاء” الذي يخون زوجته كاميليا “إنجي المقدم” مع ابنة خالتها سلمى “صبا مبارك” وهي خيانة أخرى تدخل في نطاق خيانة الصداقة والعائلة، بالإضافة إلى شخصيات العائلة الأخرى التي تقع في فخ الخيانة بأشكال مختلفة. 

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ومن أبرز الأعمال الدرامية الأخرى التي ناقشت هذه الفكرة:
 

مسلسل ضد الكسر 

يقدم مسلسل ضد الكسر فكرة الخيانة من منطلق أنها دافع لإعادة بناء الذات وذلك من خلال الشخصية التي قدمتها نيللي كريم، حيث جسدت شخصية امرأة قوية تحاول الصمود أمام خيانة وغدر زوجها الذي جسد شخصيته الفنان محمد فراج.

مسلسل لعبة نيوتن

تقدم قصة المسلسل عدة محاور معقدة من أبرزها الخيانة من خلال شخصية محمد فراج الذي يخون زوجته ويقع في غرام هنا “ منى زكي” ويتزوجها بالرغم من أنها كانت متزوجة من محمد ممدوح، بينما يقع الأخير في غرام عائشة بن أحمد التي كانت تعيش مع سيد رجب، كما سلط العمل الضوء على أبعاد نفسية معقدة لشخصيات العمل، وهو ما أضاف بعدًا عميقًا للأحداث وجعلها أكثر واقعية.


 مسلسل زي الشمس 

مسلسل يدور حول شقيقتين تدخل الخيانة حياتهما وتدمرهما بعدما تبدأ الأسرار في الظهور بصورة تدريجية، حيث وصلت الخيانة للعائلة.

حيث تدور أحداث المسلسل حول فريدة شقيقة المحامية نور للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له وخلال البحث تتكشف الأسرار. 

والمسلسل من بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، أحمد داود، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد.


مسلسل الطوفان

وهو مسلسل يعرض كيف تتحول الخيانة إلى مأساة كبرى خاصة حينما ترتبط بالخيانة العائلية. 

المسلسل من إخراج خيري بشارة، ومم بطولة أحمد زاهر، وفاء عامر، روجينا، محمد عادل، ماجد المصري، أيتن عامر. 
 

مسلسل خيانة عهد

مسلسل من بطولة الفنانة يسرا، وهو من أبرز المسلسلات التي تناولت الخيانة بأشكالها المختلفة، بداية من الخيانة الزوجية من خلال عبير صبري التي تخون زوجها خالد سرحان ووصولًا إلى خيانة الأصدقاء وكذلك الأشقاء متمثلة في خيانة حلا شيحة وخالد سرحان لشقيقتهما في المسلسل والتي تجسد شخصيتها يسرا.
 

 

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الفنانة انجى المقدم الفنانة لطيفة الفنان محمد علاء صبا مبارك مسلسل لعبة نيوتن مسلسل ضد الكسر وائل فرج وتر حساس

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