الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تعقد ندوة "من الجامعة إلى سوق العمل" لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

ينظم مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، ندوة بعنوان "من الجامعة إلى سوق العمل"، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام زغلول مدير المركز، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 11 ظهرًا، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وتعد هذه الندوة فرصة للطلاب والخريجين لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، كما تفتح أمامهم باب التواصل مع المختصين الذين سيشاركون تجاربهم ونصائحهم القيمة في مجالات التوظيف وتطوير الذات.

txt

استفادة 1800 مواطن بمنشية البكاري من قافلة جامعة القاهرة ضمن مبادرة "بداية"

txt

قرار عاجل من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بشأن نظام الامتحانات

وتهدف الندوة إلى تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في ظل التوجه نحو توظيف آليات الذكاء الاصطناعي، ومساعدة المشاركين على تطوير سيرهم الذاتية بشكل احترافي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح.

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية يسعى إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال مجموعة من  الأنشطة والمهام، والتي تشمل دعم التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات الرئاسية، كما يركز المركز على دعم ريادة الأعمال وتنمية قدرات الطلاب والخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة لتحسين مهاراتهم وزيادة وعيهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة التنمية المستدامة بداية جديدة لبناء الإنسان جامعة القاهرة جامعة القاهرة للتعليم المدمج رئيس جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

الأكثر قراءة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

أخبار مصر: رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT".. الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP.. فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

قانون البنك المركزي، شروط الاطلاع على البيانات والحسابات

مؤلف مسلسل ريهام حجاج ينفي استبداله: "كنترول مكمل وأمثالنا لا يتم تغييرهم"

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو

منوعات

المزيد

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads