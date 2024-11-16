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أخبار مصر

قرار عاجل من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بشأن نظام الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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 أصدر مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، قرارا مهما وعاجلا بشأن نظام التقويم الخاص بالامتحانات.

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج

 وأعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن مجلس الشئون الأكاديمية لمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، قرر العودة إلى نظام التقويم السابق للامتحانات اعتبارًا من امتحانات دور يناير 2025، ليصبح على النحو التالي:

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أولا: برامج التعليم المدمج:
وضع الامتحان بنسبة 75% للأسئلة الموضوعية (بابل شيت)، 25% للأسئلة المقالية، وذلك في جميع البرامج بمختلف تخصصاتها، على أن تصبح مدة الامتحان ساعة ونصف، فيما عدا امتحان مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال سيكون بنظام ( بابل شيت) بنسبة 100%.


ثانيًا: برامج التعليم المفتوح
وضع الامتحانات بنسبة 100% أسئلة موضوعية (بابل شيت) في جميع البرامج.

 

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